تعليقا على اغتيال العاروري.. برلماني إسرائيلي: سنقضي على قادة "حماس" أينما كانوا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن داني دانون، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، قوله: "سنقضي على قادة حركة حماس في أي مكان كانوا".
وشدد دانون، والذي شغل منصب سفير إسرائيل سابقا لدى الأمم المتحدة، على أن "هؤلاء القادة هالكون ورسالتنا بأن قادة حركة حماس سيقتلون ليس قولا وإنما ستكون فعلا"، على حد قوله.
أمس, 17:03 GMT
يشار إلى أن دانون قد صرح فور اغتيال العاروري في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، مباركا عملية الاغتيال لكل من الجيش والشاباك والموساد معا، مؤيدا قتل كل من شارك في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
2 يناير, 20:45 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.