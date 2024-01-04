شكرا لقرائتكم خبر عن للمرأة والطفل.. إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 16350 امرأة وطفلًا.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 90 على التوالي.

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

واستشهدت 6450 امرأة خلال العدوان الإسرائيلي على المنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير.

ومن الأطفال بلغ عدد الشهداء نحو عشرة آلاف، فيما أوضحت الوزارة أن 29313 فلسطينيًا في قطاع غزة هم في عداد الشهداء والمفقودين.

اقتحامات واسعة

وخلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وتواصل قوات أخرى اقتحام قرية صير جنوب مدينة جنين ومحاصرة منزل فيها.