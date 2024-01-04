الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى × 15 معلومة

القاهرة - سامية سيد - صدر مرسوم أميرى كويتى اليوم الخميس، بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجدد.

1ـ الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح المؤسس الحقيقى للتنمية الإستراتيجية البعيدة المدى لدولة الكويت

2ـ يبلغ من العمر 68 عاما وهو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح

3ـ حصل الشيخ محمد صباح السالم في عام 1978 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك، فهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد .

4ـ عمل الشيخ محمد صباح السالم كعضو بعثة بقسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت وذلك بين الأعوام 1979 و1985، وبعدها عمل مدرسا فى قسم الاقتصاد بذات الكلية كما انتدب في عام 1987 إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية حتى عام 1988.

5ـ عام 1988 اختير الشيخ محمد صباح السالم نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية

6ـ ما بين الأعوام 1985 حتى 1987 ترأس المشروع الدراسي الاقتصادي الموسع والمكون من فريق ضم في عضويته 10 أساتذة محليين و15 أستاذا من جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتقنية والذي وضع الأساس الحالي للتنمية الإستراتيجية البعيدة المدى للكويت.

7ـ عام 1990 كان عضو وفد المؤتمر الكويتي الشعبي الذي زار دول أمريكا الشمالية أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، كما كان في تلك الفترة عضوا بالمجلس الاستشاري الأعلى الذي نسق أعمال حكومة الكويت بالمنفى، كما كان عضوا بلجنة إعادة الإعمار بالمجلس وشارك في عام 1991 بتأسيس المؤسسة الكويتية - الأمريكية.

8ـ عام 1993 صدر مرسوم أميري بتعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة.

9ـ في عام 2001 صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة وعين وزير دولة للشؤون الخارجية، وفي عام 2003 عين بالإضافة لمنصبه وزيرا للمالية ووزيرا للتخطيط بالوكالة.

10ـ في عام 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وظل يتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى عام 2003 كما عين في عام 2003 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

11ـ تقلد الشيخ محمد صباح السالم منصب نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في عام 2006

12ـ تم تكليفه بالإضافة لمهام وزير الخارجية وزيرا للنفط وذلك حتى عام 2009

13ـ في عام 2011 قدم الشيخ محمد صباح السالم استقالته من الخارجية .

14ـ منح الشيخ محمد صباح السالم في عام 2011 شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروجا في إيطاليا.

15ـ عام 2012 اختير ضمن أعضاء مجلس الحكماء التابع للأمم المتحدة.