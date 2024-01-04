شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت شهيدًا وجرحى من الطابق الخامس للمقر، الذي تعرض لقصف إسرائيلي للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.

وحذّر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف المراكز والمنظمات الطبية والإغاثية، مؤكدًا أن الهدف من عمليات قصف المراكز الطبية هو إعاقة عمل المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 90 على التوالي.

استشهاد 33 فلسطينيًا بمدينتي دير البلح وخان يونس

كما استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منازل فلسطينية وتجمعات للنازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن 13 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني "أن القصف الإسرائيلي العنيف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا، كما استشهد 6 آخرون في قصف استهدف منازل بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء المدينة اليوم إلى 20 شهيدًا.