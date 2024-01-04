شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه رئيسا لوزراء الكويت.. تعرف إلى الشيخ محمد صباح السالم الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الكويت عن تعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً جديدا لمجلس الوزراء.

وكلف أمير دولة الكويت، سمو الشيخ محمد صباح السالم بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم.

معلومات عن رئيس وزراء الكويت الجديد

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فسمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح ولد في عام 1955.

وأشارت إلى أنه حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت في كاليفورنيا، كما حصل على الدكتوراه في تخصص الاقتصاد من جامعة هارفارد.

من هو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

وبخصوص مناصبه، أوضحت أنه عُين أستاذا في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1985.

وفي 12 يناير 2009 عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.

كما عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في 29 مايو 2009، وفي 8 مايو 2011 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى أكتوبر من

نفس العام.

الدكتور محمد صباح السالم الصباح

عام 1993، عُين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.

وفي 14 يوليو 2003، عُين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.