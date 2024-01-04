شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بأشد العبارات تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت قطر، اليوم الخميس، التصريحات التي أدلي بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن تهجير أهالي قطاع غزة وبناء المستوطنات به.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "تدين دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال وبناء المستوطنات، وتعدها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق العب الفلسطيني الشقيق، وأزدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعية المسموعة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لاسيما حل الدولتين".