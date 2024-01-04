شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": 125 شهيدا خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع لـ 22438 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المُستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 22438 شهيدًا و57614 مُصابًا، وذلك بعد أن ارتكب الاحتلال 13 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدًا و318 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية مع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع.

ووصف القدرة سلوك الاحتلال الإسرائيلي بالإجرامي وقال إنه يشكل تهديدًا وخطرًا على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.