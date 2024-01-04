شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: بغداد تحتفظ بحقها فى اتخاذ موقف لردع من يحاول المساس بأرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الخارجية العراقية الاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية في العاصمة بغداد، وأعلنت أن بغداد تحتفظ بحقها في اتخاذ موقف حازم، وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرض العراق وقواته الأمنية.

وأكدت أن الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع لسلطة الدولة يمثل تصعيدا خطيرا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.