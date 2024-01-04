اخبار الخليج

الكويت تدعو مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى توخى الحيطة والحذر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى توخى الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى توخى الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفاديا لأى تصعيد عسكرى فى المنطقة جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة وتداعياته، وتحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية فى حال حدوث أى طارئ.

وقالت الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم / الخميس / أنها تدعو مواطنيها إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت فى بيروت، فى حال طلب المساعدة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements