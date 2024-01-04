شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى توخى الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى توخى الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفاديا لأى تصعيد عسكرى فى المنطقة جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة وتداعياته، وتحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية فى حال حدوث أى طارئ.

وقالت الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم / الخميس / أنها تدعو مواطنيها إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت فى بيروت، فى حال طلب المساعدة.