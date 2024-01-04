11 قتيلا ومصابا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في محافظة تعز

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المصدر العسكري بأن مواجهات دارت بين اللواء 170 دفاع جوي في الجيش اليمني، ومهاجمين من "أنصار الله" في قطاع المناقيف والدفاع الجوي شمال غربي تعز، مضيفًا أن اشتباكات أخرى اندلعت بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في منطقة الكدحة غرب مدينة تعز.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات والاشتباكات، التي استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في صفوف الجيش، فيما سقط ثلاثة قتلى و4 جرحى في صفوف "أنصار الله".

وتأتي المواجهات بعد أيام من إصابة 3 جنود، إثر اشتباكات بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة كلابة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، سبقها بساعات مقتل جندي بعملية قنص في جبهة التشريفات شرق المدينة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "حساسية الفترة الحالية في اليمن"، حاثًا الأطراف كافة على "الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "فريق جماعة الحوثي المفاوض رفض إجراء المفاوضات فيما يخص تبادل إطلاق سراح الأسرى".

وأضاف أن "فريق الحوثي لم يقدم سببًا واضحًا لرفض المشاورات التي كان مزمعًا انعقادها في الأردن، خلال الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى أن "رفض الحوثي إجراء المشاورات حسب الجدول المحدد مسبقا يرجع إلى أن الجماعة ربطت بين مشاورات الملف الإنساني الخاص بالأسرى وملف مشاورات السلام العامة ومشاورات الملف السياسي، والتي تُجرى بين الحكومة والجماعة بوساطة سعودية عمانية".