شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يقصف مخيم النصيرات بالفسفور الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، المناطق الغربية والشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالفسفور الأبيض.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن عدة قذائف من الفسفور الأبيض سقطت على الأحياء الغربية من مخيم النصيرات، وتسببت باندلاع حرائق في عدة منازل، وذلك بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف يتعرض له المخيم منذ عدة أيام.

العدوان على غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية؛ أن طواقمها انتشلت خمسة شهداء من داخل مركبة تعرضت للقصف قي مخيم النصيرات وسط القطاع.