شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان و5 جرحى فى قصف إسرائيلى لمنزل مدير إسعاف المحافظة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط شهيدين و5 جرحى في قصف الاحتلال منزل مدير إسعاف المحافظة الوسطى بمخيم المغازى وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.