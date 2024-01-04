اخبار الخليج

طائرات "إف 16" العراقية تستهدف أوكاراً للإرهابيين بكركوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات "إف 16" العراقية تستهدف أوكاراً للإرهابيين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استهداف طائرات/أف 16/ العراقية أوكاراً للإرهابيين فى وادى الشاى بمحافظة كركوك، شمال البلاد.

وقالت القيادة - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "طائرات إف 16 وجهت إصابات مباشرة لأوكار الإرهاب فى وادى الشاى بكركوك"، مشيرة إلى أن العملية تمت بمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة


وأكدت أن العملية حققت إصابات مباشرة فى أوكار الإرهاب وعناصره.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements