شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات "إف 16" العراقية تستهدف أوكاراً للإرهابيين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استهداف طائرات/أف 16/ العراقية أوكاراً للإرهابيين فى وادى الشاى بمحافظة كركوك، شمال البلاد. وقالت القيادة - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "طائرات إف 16 وجهت إصابات مباشرة لأوكار الإرهاب فى وادى الشاى بكركوك"، مشيرة إلى أن العملية تمت بمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وأكدت أن العملية حققت إصابات مباشرة فى أوكار الإرهاب وعناصره.

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