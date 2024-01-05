شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدي: العدوان الهمجي على غزة لن يحقق الأمن للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا يمكن قبول العدوان الإسرائيلي على غزة على أنه دفاع عن النفس، فهو عدوان همجي غاشم لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا المنطقة.

ولفت في إجابات عن أسئلة طرحها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب د. نمر السليحات، وأعضاء في اللجنة، إلى أن الأردن عمل على وقف العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني ثنائيًا مع المجتمع الدولي، وفي إطار المجموعة العربية الإسلامية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

إجندة إسرائيلية متطرفة

وأكدت الصفدي استمرار بلاده في فعل كل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية، وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى، إضافة إلى غزة في الضفة وفي لبنان.

وأوضح أن الأردن يدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وأكد أن وزارة الخارجية الأردنية تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك وتنسق مع الدول العربية والإسلامية.

وقال الصفدي إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية، التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية، وجر الغرب إلى حرب إقليمية.