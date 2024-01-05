شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ورئيس مجلس الشيوخ التركمانستانى يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع "قربان قولى بردى محمدوف" رئيس مجلس الشيوخ " أبو الأمة " في جمهورية تركمانستان، علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف الجوانب التنموية والاستثمارية والاقتصادية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية التي تتسق مع أولويات البلدين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما في أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في هذا السياق اعتزازهما بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المتبادلة. كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز