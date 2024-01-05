شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يؤكد حرص بلاده على الإسهام في حل قضايا حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، حرص بلاده على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا الملحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس، مواصلة بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.

وقال في تصريح صحفي بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام: "إن تبوؤ هذه العضوية الأممية المهمة تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وثقة الدول بقدرة دولة الكويت، على الإسهام في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها.

فضلًا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

سجل إنجازات الكويت

وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات دولة الكويت التي حققتها على مدى 60 عامًا كعضو نشط في الأمم المتحدة، وذلك بفضل حكمة واتزان سياستها الخارجية، واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.