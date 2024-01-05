الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحاول إجبار سكان غزة على التدافع باتجاه الحدود

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وأوضحت أن مناطق جنوب غزة أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق.
وأكدت أن استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير هي محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تحرم سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم "في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
ولفتت إلى أن إسرائيل مستمرة في شن حملة تحريض واسعة على الأونروا في محاولة لمنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة.
كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لتهجير سكان غزة إلى خارج القطاع.
وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.
31 ديسمبر 2023, 08:25 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.