شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نوايا الاحتلال لتهجير سكان غزة لا تقبل الشك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن استنكارها ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، تحذيرها من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان، ولا تدع مجالًا للشك في الخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام من وطنهم.

مساندة الشعب الفلسطيني

وأشارت الوزارة إلى أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت موقف البلاد الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استنكار الأمم المتحدة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استنكاره لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأوضح تورك أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواءً كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها.