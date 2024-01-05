وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع أضرار في أحد المبانى في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة إلى سماع دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، على رأسها سديروت وأشكلون ومحيطها، حيث أوضحت هيئة البث "كان" أنه أطلق من غزة صاروخان، سقط أحدهما على أحد المباني في سديروت، دون وقوع إصابات تذكر.
وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.