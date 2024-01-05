نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نصر الله: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة".

وأضاف: "المقاومة الإسلامية نفّذت 494 استهدافًا بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة".

وتابع: "منذ 8 تشرين الأول دخلنا في قتال مع العدو في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم".

ووفقا له، فإن "المقاومة الإسلامية استهدفت أيضًا التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".

وقال: ": تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضًا". وأشار نصر الله إلى أن "الجنود الإسرائيليين هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها".

وبحسب نصر الله، فإن "العمليات كانت مستنزفة جدًا للعدو الذي مارس تكتمًا شديدًا على خسائره الكبيرة". وأشار إلى أن "العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره".

وقال: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".

وأضاف: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".

وقال نصر الله: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".

وأشار إلى أن "قتل الشيخ صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لن يكون قطعاً بلا رد وعقاب والقرار في يد الميدان". وتابع: "إذا سكتنا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفًا والرد آتٍ لا محالة".

وأضاف: "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع".