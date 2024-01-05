مصر: 2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المركزي المصري في بيان، أنه في الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2023، ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 19.4%.

وأضاف أن خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، سجلت الإيرادات نحو 2 مليار دولار فقط.

وأوضح أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8.2% مسجلة بذلك نحو 403.1 مليون طن.

كما أشار إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

يشار إلى أن قناة السويس تعد الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبرها بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

18 ديسمبر 2023, 16:27 GMT

وشهدت الأيام الماضية في البحر الأحمر تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي يعد المعبر الرئيسي لـ40% من التجارة الدولية.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت بعض شركات الشحن العالمية، أنها ستحول جميع سفنها التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في "المستقبل المنظور".

وأرجعت ذلك بسبب استمرار المخاطر الأمنية "المرتفعة بشكل كبير"، حيث سيتم تحويل السفن باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.