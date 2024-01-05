شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث وقف العدوان على غزة مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي يضم السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، اللذان يزوران القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث أخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وقف العدوان الإسرائيلي

أكد أبو الغيط ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطًا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء الصراع، وأهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة من خلال ممرات إنسانية، مطالبًا بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

بدوره أكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب، وكذا العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من أثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.