شكرا لقرائتكم خبر عن 91 يوما على العدوان.. ارتفاع شهداء غزة إلى 22600 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22600 شهيد، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الجرح والإصابة 57910 حالات، 70 في المئة منها أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية، ما أدى إلى استشهاد 162 فلسطينياً وجرح 296، خلال الساعات 24 الماضية.

1172 انتهاكاً بحق الصحفيين

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 1172 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين عام 2023.

وأكدت النقابة أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل، والإصابة والاعتقال وتدمير المؤسسات الإعلامية، حيث سجل العام الماضي استشهاد 102 صحفي في العدوان المستمر على قطاع، وإصابة 71 صحفياً بالرصاص وشظايا الصواريخ الإسرائيلية، والمئات برضوض وحالات اختناق، لافتة النظر إلى أنه تم توثيق اعتقال 58 صحفياً، بينهم ثمانية اعتقلوا من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد 38 حادثة تحطيم كاميرات ومعدات عمل للصحفيين بعد مداهمة منازلهم والمؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن العام الماضي يعد الأصعب في تاريخ الصحافة الفلسطينية، من خلال الاستهداف المباشر في قتل الصحفيين، وتدمير معظم شبكات التلفزة والإذاعة والمقار الصحفية، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.