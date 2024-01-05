شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهنئ الشيخ محمد الصباح على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد صباح السالم الصباح.. هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة الشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فى بيان صحفى: إن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت.

وأضاف المتحدث "إن الشيخ د.محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت، حيث سبق أن شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية".

و"أعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد، «فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

من جهته، قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ د.محمد الصباح، مضيفا أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وقال سوليفان: إن "الكويت حليف رئيس للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو" ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والشعبية".

وأكد في البيان أن "شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا".