مراسل "الخليج 365": طائرات مسيرة تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، أن انفجارات كبيرة هزت قاعدة حقل "العمر" النفطي الأمريكية، والناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية مجهولة، المنطقة الخضراء ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبيّن المراسل أن "الهجوم الجديد هو الثاني الذي يستهدف القاعدة المذكورة، والذي تسبب الأول مساء أمس الخميس، بوقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود، وهو الثاني خلال اليوم الجمعة، إذ تم استهداف قاعدة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة بعدد من الطائرات المسيرة مع سماع اصوات لقذائف المضادات الجوية الأمريكية".

30 ديسمبر 2023, 19:18 GMT

"كما جاء الهجوم، بعد ساعات من هبوط طائرة شحن أمريكية في القاعدة تنقل تعزيزات عسكرية ولوجستية، مع فريق عسكري رفيع المستوى قام بزيارة القاعدة وقاعدة معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور"، بحسب مراسل "الخليج 365".

وتعرضت قاعدة "حقل العمر النفطي"، التي تعد القاعدة الأكبر في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة، مساء يوم أمس الخميس، أطلقتها “المقاومة الإسلامية في العراق".

وبالتزامن مع الهجوم، حلقت طائرات مسيرة ومروحية تابعة لـ”التحالف الدولي” في أجواء القاعدة وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري وحلفائه ومناطق سيطرة "قسد" الموالية لجيش الأمريكي، كما تم نشر قوات برية في منطقة الشحيل وذيبان بريف دير الزور الشرقي تنفيذ حملة اعتقالات بحق المدنيين من أبناء العشائر العربية.