سلاحا الجو الفرنسي والأردني يلقيان 7 أطنان من المساعدات الإنسانية على غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الأردني في بيان، أمس الجمعة، إن المساعدات احتوت على مواد طبية ومستلزمات علاجية، تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وأضاف أن هذه العملية "تأتي بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدًا من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية"، ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة أهل غزة.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على منصة "إكس": "الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجًا.. ووسط الوضع الصعب، أسقطت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان ولمن يقدمون لهم المساعدة".

15 ديسمبر 2023, 07:00 GMT

بينما أوضح مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على مستشفى ميداني أُنشئ في خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة.

وتأتي عمليات إسقاط المساعدات من الجو بعد 3 أشهر من هجوم حركة حماس على إسرائيل، أعقبه هجوم إسرائيل على قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، وفق بيانات الصحة الفلسطينية.

كما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير القطاع، ونزوح 1.9 مليون من سكانه من الشمال إلى الجنوب، حسب الأمم المتحدة.