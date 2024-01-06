اخبار الخليج

الإمارات تحيل 84 متهما معظمهم من "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن "قرار الإحالة جاء إثر اتهام المذكورين بإنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة الإماراتية".
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وأوضحت الوكالة أن "المتهمين، كانوا قد أخفوا جريمتهم وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها "تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي".

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن "الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات".

وبحسب البيان، "كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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