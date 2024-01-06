تعديلات وزارية في الإمارات وتعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزيرا للشباب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال آل مكتوم على صفحته في منصة "إكس": "بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وأضاف: "نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية... قاد وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي".

وأعلن رئيس الوزراء الإماراتي: "تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء"، موضحا أنه "عمل سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة، ليحل بذلك محل محمد البواردي".

وتابع: "تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة".

أمس, 06:09 GMT

وأردف: "نعلن تعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضوا في مجلس الوزراء".

وتابع: "أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب"، مشيرا إلى أنه "خدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء وخدم البشرية في المجال العلمي، إذ كان أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر".

واختتم: "وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير .. وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله".

ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى، تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، والقوانين الاتحادية.