ارتفاع أسعار الذهب رغم تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت جريدة "المال" إن أسعار الذهب عند الإغلاق، ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 2044.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه ثم ارتفاعه بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة، فيما استقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2049.80 دولار، وانخفضت بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

2 نوفمبر 2023, 02:50 GMT

في السياق ذاته، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 23.17 دولار للأوقية، مسجلة في الوقت ذاته ثاني انخفاض أسبوعي، أما البلاتين فقد ربح 0.5% إلى 961.53 دولار، لكنه سجل أسوأ أداء أسبوعيا له في ثمانية أسابيع، وانخفض البلاديوم 0.9 % إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1027.11 دولار للأوقية في تاسع جلسة تراجع على التوالي.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد تأرجحت صعودا وهبوطا بمقدار نقطة مئوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، إلا أن أول انخفاض أسبوعي لها في أربعة أسابيع جاء بفضل ارتفاع الدولار بشكل عام وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

27 نوفمبر 2023, 12:24 GMT

وبحسب بيانات رسمية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر من العمال في ديسمبر/ كانون الأول مما كان متوقعا، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريدات أشارت إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.