مسؤول عراقي لـ"الخليج 365": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – الخليج 365. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "الخليج 365"، "لدينا فرق فنية تجري حوارات مع دول التحالف الدولي".

وأضاف: "كذلك القائد العام للقوات المسلحة لديه متابعة مستمرة لتشكيلات القوات المسلحة من أجل تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد خروج قوات التحالف الدولي".

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن قوات التحالف لا تقدم أي مهام على الأرض.

أمس, 08:42 GMT

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أمس الجمعة، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.

وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية".

وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".