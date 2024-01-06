أمريكا تسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس": "في 6 يناير(كانون الثاني لبجاري)، في حوالي الساعة 9:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أُسقطت طائرة دون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، دفاعًا عن النفس من قبل سفينة "يو إس إس لابون" في المياه الدولية، جنوب البحر الأحمر، على مقربة من السفن التجارية المتعددة".

وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.

ويضم التحالف 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.