الخليج اليوم .. بريطانيا: 6 زوارق اقتربت من سفينة جنوب شرقي ميناء المخا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بأن 6 زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء المخا اليمني.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس" إن الزوارق اقتربت لمسافة ميل بحري من السفينة، التي أشارت إلى أنها كانت تبحر على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي الميناء اليمني.

كما أضافت أن التقارير تفيد بعدم رصد أسلحة على متن الزوارق، لافتة إلى أن قوات تابعة للتحالف البحري تقدم المساعدة للسفينة.

غير أن الهيئة لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن السفينة.

تحالف "حارس الازدهار"

أتت تلك التطورات بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة عن تحالف دفاعي بحري تحت مسمى "حارس الازدهار"، وافقت 22 دولة على المشاركة فيه، من أجل حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

كذلك جاءت بعد دخول السفينة "ألبرز" الحربية الإيرانية، البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر، لتأمين طرق الشحن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية محلية حينها.

يذكر أن الإعلان عن هذا التحالف أتى بعد شن الحوثيين عشرات الهجمات منذ نوفمبر الماضي (2023) على السفن التجارية، بذريعة توجهها نحو إسرائيل، ونصرة لقطاع غزة الغارق تحت الحصار والغارات الإسرائيلية منذ 3 أشهر.