شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيا خلال قصف إسرائيلى لمنزل ومدرسة تابعة للأونروا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد نحو 16 فلسطينيًا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة "خان يونس"، ومدرسة تابعة "للأونروا" في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة "خان يونس" يضم عددًا كبيرًا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 12 شخصًا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة "للأونروا" تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل بينهم سيدة.

كما أطلقت الطائرة المسيرة (كواد كوبتر) النار بكثافة على منازل المدنيين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.



وأشارت مصادر بالدفاع المدني، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.