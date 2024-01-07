شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تأسف لما ورد في بيان للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن عميق أسفه حول ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات "مغلوطة وغير دقيقة" بخصوص الجزائر.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد الوزير الجزائري، خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.

كما أشار عطاف إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلة.

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