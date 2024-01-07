شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي جديد وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قصف إسرائيلي جديد استهدفت قوات الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

وأدى القصف إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة العشرات مساء اليوم.

حرب إسرائيل على غزة

وانتشلت جثث عشرة شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة مما خلف شهداء وجرحى.

كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لأحياء الدرج والتفاح بمدينة غزة، وقد ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.

اعتقالات الشباب الفلسطيني

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلتهم القوات إسرائيلية على مدخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وحولتهم إلى وجهة غير معلومة.