شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحامات وقصف إسرائيلي على جنين وجنوب قطاع غزة.. واستشهاد 14 فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة، وسط تحليق طائرات استطلاع والطائرات المسيرة في سماء المدينة.

قصف على جنين وجنوب القطاع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة جنين.

وأضافت الصحة في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعاً للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين. وكانت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد ٍ من المناطق في المدينة.

وأعلنت أيضًا عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طواقمها انتشلت 3 شهداء من مخيم المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، من بينهم الكاتب والمؤرخ الفلسطيني ناصر اليافاوي ونجله، كما استشهد مدرب المنتخب الفلسطيني الأولمبي هاني المصدر في غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة دير البلح.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في غارات إسرائيلية استهدفت حي النصر جنوب المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الفخاري بمدينة خان يونس جنوب القطاع.