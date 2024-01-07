شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا والجزائر يبحثان الوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري أحمد عطاف حيث تشاورا بشأن الأولويات العالمية وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى اتصالا مع عطاف للتشاور حول مجموعة من الأولويات العالمية، حيث رحب بلينكن بعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.



وأكد بلينكن مجددا تقديره للتعاون الوثيق مع الجزائر في القضايا المعروضة على المجلس. وفي هذا الصدد، ناقشا التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في البحر الأحمر وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.



وأكد الوزير موقف الولايات المتحدة بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة وأن بلاده ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق سلام إقليمي أوسع ودائم يضمن أمن إسرائيل ويعزز إقامة دولة فلسطينية، وفقا للبيان.