شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: نزوح نحو 90% من سكان غزة قسرًا بسبب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال 3 أشهر من الحرب في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.

وقف إطلاق النار

كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني، للتمكن من توفير المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القسري المتواصل.

وأشارت إلى أن 1.4 مليون شخص يحتمون داخل منشآت الأونروا مع وجود مئات الآلاف يقيمون في جوار تلك المنشآت.