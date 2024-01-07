الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل مشرعين أميركيين بالمخيم الشتوي في العلا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين السيناتور أنغس كنغ، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور جون كورنين، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السيناتور كريستين غليبراند، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير السيناتور جون أوسوف، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا السيناتور مارك كيلي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة بأنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني.