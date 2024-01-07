الرئيس الصومالي يوقع قانونا بإلغاء اتفاق يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس"، في وقت متأخر أمس السبت، "هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال".
وأضاف "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".
ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
2 يناير, 07:35 GMT
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع "أرض الصومال" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
ودعا ميلر "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".