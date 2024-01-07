شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد رفض بلاده للتهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رفض بلاده الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

حذر العاهل الأردني من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

دعا الملك عبدالله، واشنطن للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعلى الجانب الفلسطيني، استشهد صحفيين اثنين فى قصف لخان يونس جنوبى قطاع غزة.