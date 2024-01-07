مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

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وأضاف: "أولويتنا وقف العدوان وتوفير مقومات الحياة لأهلنا في غزة ومنع مؤامرة التهجير التي تحاول إسرائيل تمريرها".
وأوضح الهباش أن "بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء اليوم بين عباس والسيسي"، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه.
2 ديسمبر 2023, 14:40 GMT
وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم للولايات المتحدة "رؤية متكاملة" لمستقبل غزة، تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين.
ووفقا للمصادر، ترفض القاهرة "أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات".
6 ديسمبر 2023, 16:15 GMT
القيادي بحركة "فتح"، منير الجاغوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعددا من مستشاري الرئيس.
يغادر غدا السيد الرئيس الى العاصمة المصرية للقاء اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويضم الوفد الفلسطيني امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ومعالي مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.— 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) January 6, 2024
وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، أمس الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشمل اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.