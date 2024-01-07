مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة أنباء "العالم العربي"، قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن "المحور الأساسي الذي سيتم نقاشه هو وقف العدوان على غزة".

وأضاف: "أولويتنا وقف العدوان وتوفير مقومات الحياة لأهلنا في غزة ومنع مؤامرة التهجير التي تحاول إسرائيل تمريرها".

وأوضح الهباش أن "بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء اليوم بين عباس والسيسي"، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه.

2 ديسمبر 2023, 14:40 GMT

في السياق، ذكرت مصادر مصرية لـ"الشرق"، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.

وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم للولايات المتحدة "رؤية متكاملة" لمستقبل غزة، تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين.

ووفقا للمصادر، ترفض القاهرة "أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات".

6 ديسمبر 2023, 16:15 GMT

يغادر غدا السيد الرئيس الى العاصمة المصرية للقاء اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويضم الوفد الفلسطيني امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ومعالي مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) January 6, 2024 القيادي بحركة "فتح"، منير الجاغوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعددا من مستشاري الرئيس. وبدوره،القيادي بحركة "فتح"، منير الجاغوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعددا من مستشاري الرئيس.

يأتي ذلك تزامنا مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط وذلك لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.

وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، أمس الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشمل اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.