شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط تشارك فى احتفالات عيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عُمان، برفقة أعضاء البعثة، في احتفال الكنيسة القبطية في مسقط ، بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة للإخوة والأخوات أقباط مصر في سلطنة عمان بهذه المناسبة الطيبة، وذلك بحضور ومشاركة كبيرة من ابناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ، وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، والتلاحم والتعاون بين جميع أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة فى الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية.



احتفال عيد الميلاد فى سلطنة عمان

وتحرص السفارة المصرية وأبناء الجالية على حضور احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد، سنويا لمشاركة وتهنئة أبناء الجالية المصرية الأقباط بعيدهم، وذلك انطلاقا من وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه، وتأكيداً على ما تتطلبه رفعة مصر من تضافر جميع أطياف المجتمع.



عيد الميلاد فى السلطنة

وأعرب القمص الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، بشأن حرصه على تهنئة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مثمنا على مشاركة السفير المصري ، وأعضاء البعثة القنصلية في قداس عيد الميلاد ، داعيا الله أن ينعم على مصر وأهلها بالمحبة والسلام ودوام الرفعة والازدهار.

وألقى الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بمسقط كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

كما تقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.



جانب من الاحتفال

وهنأ الاب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد الميلاد المجيد مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.

وتقدم بالشكر للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عُمان ، كما نقل إلى أبناء الجالية تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تهنئته التى بعث بها لأقباط مصر فى مسقط، وشكر وزير الأوقاف و"الشئون الدينية" العمانى، وشرطة عمان السلطانية على حسن تعاونهم الدائم.



جانب من الاحتفال بعيد الميلاد

وحرص عدد كبير من المصريين- أقباطا ومسلمين على المشاركة معا فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث سادت الاحتفالات دعوات الخير والتسامح بين الجميع، فى مشهد وطنى حافل بمشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان.

حضر الاحتفال المستشار السياسي محمد عبدالمنعم وأعضاء السفارة المصرية، والملحق العسكرى العقيد أ.ح رامي عبدالوهاب النجار، ونائب السفير احمد شعيب، ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الجالية المصرية والمدرسة المصرية بمسقط. ومحمد يوسف المدير الإقليمي لمصر للطيران والمستشار محمد يوسف، والشيخ احمد خشبه، ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.