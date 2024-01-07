شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: مقتل قيادى بداعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل قيادى "آمر قاطع الوقف" بعصابات داعش الإرهابية فى ديالى.

وقال اللواء رسول - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "بحسب توجيهات القائد العام للقوات مسلحة العراقية بمتابعة مرتكبي جريمة محافظة ديالي، وخلال العمل المكثف لأبطال القوات المسلحة ومن خلال معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني، دكت طائرات F16 أمس أوكارًا مهمة في قرية القبة بديالي، بعد أن شاركت في استعراض الجيش المهيب".

وأضاف أن "قوة أمنية خرجت صباح اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على 4 جثامين لعناصر عصابة داعش الإرهابية وأسلحة ومعدات مدمرة".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت اليوم "الأحد" أن عددا من مقاتلات "اف 16" وجهت ضربة جوية لاستهداف 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في قاطع عمليات ديالى.



وقالت الخلية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الاخبارية العراقية) - " إن الضربة الجوية نفذت بمعلومات من جهاز المخابرات الوطني، وأسفرت عن مقتل 4 ارهابيين فضلا عن استهداف اوكارهم".



وأشار البيان إلى أن القوات العراقية ستواصل استهداف أوكار الإرهاب وصولا إلى تطهير جميع أراضي العراق.