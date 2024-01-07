ليبيا تعلن "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان المؤسسة:"المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 بحقل الشرارة بسبب إغلاق الحقل من قبل محتجين".

وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق أدى إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً "في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

5 يناير, 17:36 GMT

وكانت مجموعة من المحتجين قد أغلقت منجم الشرارة، يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت بحل مشكلة نقص المواد البترولية في منطقة فزان الواقعة جنوب غربي البلاد، فضلا عن إصلاح الطرق وتطوير البنية التحتية للمنطقة.

ويعد حقل الشرارة الليبي، من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا، وكان دائما ورقة في الخلافات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع في الجنوب.

وتعد ورقة الحقول النفطية أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا، ودائما ما تلجأ لها الأطراف الليبية، للضغط على الحكومة في طرابلس، بسبب ما يقولون إنه عدم التوزيع العادل للثروة، أو غياب التنمية في المناطق الأخرى، وكذلك لخلافات سياسية أخرى، وفق ما يرد دائما في بيانات أو على لسان برلمانيين.