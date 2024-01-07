شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة.. مسيرات إسرائيلية تقصف مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، إن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت أن قصف المسيرات الحربية الإسرائيلية طال مبنى إدارة المستشفى وساحاته، التي يوجد فيها المئات من الجرحى والنازحين.

مستشفيات غزة

وحذرت الوزارة من جريمة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق مستشفى شهداء الأقصى أكبر مستشفيات وسط القطاع، على غرار ما حدث في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

من جانبه دعا مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد أبو زاهر، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير حماية للمستشفيات، والكوادر الطبية من الاعتداءات الإسرائيلية. // انتهى //18:28 ت م NNNN