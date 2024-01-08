شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدي: العدوان على غزة يدفع المنطقة نحو تصعيد إقليمي خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأردن تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمرارها في عدوانها الهمجي على غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.

تكريس القهر واليأس

وحذر الصفدي من أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.

وأضاف إن "الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثبات وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية".

الاحتلال أساس الشر

وأكد الوزير الأردني أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.

وطالب في تصريحاته بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف، ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتجه، مشددًا على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية.