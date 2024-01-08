الخليج اليوم .. بلينكن في الشرق الأوسط لوقف التصعيد ومنع تحول معركة غزة لحرب إقليمية



الرياض - كتب موسى القحطاني - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى دولة الإمارات قادما من قطر في إطار جولته بالشرق الأوسط

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي جولة في الشرق الأوسط استهلها بزيارة تركيا، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن التطورات في المنطقة.

كما عقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خانيا، إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية، في منزل رئيس الحكومة اليونانية.

ومن اليونان طار الوزير الأمريكي إلى الأردن حيث أجرى مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، قبل أن يحل ضيفا على قطر في رابع محطاته بالمنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في الدوحة قال بلينكن إنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل هذا الأسبوع بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.



وأضاف بلينكن أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة.

وأشار إلى أنه "يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا في تقييم ما يجب فعله للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة لديارهم في غزة".

وأضاف أيضا أن العوائق أمام توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها في غزة لا تزال كبيرة للغاية.

وحذر الوزير الأمريكي من أن "هذه لحظة تشهد توترا شديدا في المنطقة وقد ينتشر الصراع بسهولة".

وقال بلينكن في الدوحة إنه ناقش أمورا منها الجهود المبذولة لتحرير ما يزيد على 100 رهينة يُعتقد بأنهم ما زالوا محتجزين لدى حماس بعد انهيار اتفاق سابق توسطت فيه قطر ومصر.

وتكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القطاع المحاصر.

وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مترافقا مع هجوم بري بدأ في 27 من الشهر نفسه، إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة بغزة.