هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل الخليج 365 في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.

5 يناير, 13:07 GMT

وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.

وأكمل المراسل: فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقا مكثفا للطيران الحربي التايع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير لقواته داخل الحقل وللمسلحين الموالين له في محيطه.