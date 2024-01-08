وزير الداخلية الليبي السابق: خلايا "داعش" تتواجد في ليبيا والعديد من الدول حتى الآن

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن الخلايا النائمة تتواجد في العراق وليبيا وسوريا وبعض الدول.
ولفت إلى أن ضعف التنسيق وعدم انتظام الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية العربية، تعد من العوامل التي ساعدت التنظيمات في التنقل عبر الحدود بين الدول والبقاء في العديد من الدول.
وشدد على أن الانقسام الحاصل في ليبيا، له أثره المباشر على بقاء التنظيمات الإرهابية، بشكل فردي، إذ تتواجد بها قيادات الصف الثاني.
4 يناير, 17:17 GMT
ولفت إلى أن السلطات المصرية يمكن أن تشارك أو تطلب التحقيق مع أبو سدرة المسؤول عن مذبحة المصريين الأقباط في سرت عام 2015، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا، باعتبار أنه كان مسؤولا عن تنقيذ المذبحة أو لديه معلومات عنها.
ويعد هاشم أبو سدرة من أبرز المطلوبين للعدالة منذ سنوات بتهمة التورط في أعمال إرهابية وارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، وهو أحد أخطر قادة داعش.
6 يناير, 23:26 GMT
وكان أبو سدرة ضمن قادة التنظيم في مدينة سرت، لكنه تمكن من الفرار بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، والاختباء منذ ذلك الوقت في الجنوب الليبي، الذي يعاني من ضعف التواجد الأمني.
وسيطر التنظيم الإرهابي في فترات سابقة على مدينة سرت، بعد هزيمته في فترة سابقة في مدينة درنة، واضطرت عناصره للفرار إلى الحدود بين ليبيا وتشاد وبعض الدول الأخرى، وإلى مناطق متفرقة في ليبيا.
أمس, 11:36 GMT
وخلال السنوات الأخيرة تمكنت السلطات الأمنية في ليبيا والمغرب والجزائر وتونس من القبض على خلايا تابعة للتنظيم كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية.
ويأمل الشارع الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تعقد المشهد واستمرار الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وبين الحكومتين في الشرق والغرب، ما يحول دائما دون التوصل إلى توافق من أجل الوصول إلى الانتخابات.